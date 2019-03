Gesellschaft

18:28 Uhr | 12.03.2019

Mehr Nutzung sozialer Medien

Digitalisierung: Hamburg auf zweitem Platz

Hamburg liegt bei der Digitalisierung in Ländervergleich nach Berlin auf Platz zwei der insgesamt 16 Bundesländer. Das ergibt eine Analyse des renomierten Frauenhofer-Institutes. Die digitale Verwaltung funktioniert dabei in Hamburg besser als in jedem anderen Bundesland. Berücksichtigt wurde dabei die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Verwaltungsebenen und die Verfügbarkeit und Übersichtlichkeit des online verfügbaren Informationsangebotes. Gegen den Trend stieg in Hamburg die Nutzung der sog. sozialen Medien an. In 13 von 16 Ländern sank dagegen die Nutzung um bis zu 18 Prozent.