Politik

15:52 Uhr | 12.03.2019

Senat will Fischbestände schützen

Neues Fischereigesetz in Hamburg

Der Senat hat heute ein neues Fischereigesetz verabschiedet. Grund hierfür ist, dass die aktuelle Rechtslage von 1986 nicht mehr den gültigen Anforderungen an die Fischerei entspricht. Der neue Gesetzesentwurf ist unter anderem nötig, weil die Berufsfischerei an Bedeutung verliert und besonders die Zahl der Freizeitangler zunimmt und auch ökonomisch am bedeutendsten ist. Außerdem sollen die Entnahmefenster und Schonzeiten der Fische an die aktuellen klimatischen Gegebenheiten angepasst werden. In Hamburg gibt es rund 120.000 Anglerinnen und Angler.