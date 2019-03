Wirtschaft

13:51 Uhr | 12.03.2019

Die Abfertigung läuft wieder

Nach Systemausfall bei der HHLA

Nach einem IT-Ausfall bei der HHLA läuft die Abfertigung an den Terminals mittlerweile wieder. Um kurz vor halb zehn am Morgen war der Betrieb an den großen Terminals Altenwerder, Burchardkai und Tollerort zum Erliegen gekommen und bis zwölf am Mittag unterbrochen. Vor den Terminals stauten sich die LKW kilometerlang. Die genau Ursache für den Systemausfall ist derzeit noch unklar. Durch den Computer-Ausfall war auch der Verkehr am Hafen betroffen, es bildeten sich lange Staus am Finkenwerder Knoten.