Wirtschaft

12:24 Uhr | 12.03.2019

Computerausfall bei der HHLA legt Terminals lahm

Stillstand im Hamburger Hafen

Die Terminals der HHLA sind seit heute Morgen lahmgelegt. Grund hierfür ist ein IT-Systemausfall. Vor den Terminals stauen sich die LKW kilometerlang. Betroffen sind die großen Terminals Altenwerder, Burchardkai und Tollerort. Seit kurz vor halb 10 am Morgen ging auf dem Gelände nichts mehr. Wie eine Sprecherin mitteilte, arbeiteten Experten arbeiten mit Hochdruck daran den Fehler im System zu beheben. Wann die Terminals wieder betriebsfähig sind und was zu dem Ausfall geführt hat, ist derzeit noch unklar. Durch den Ausfall ist auch der Verkehr im Hafen betroffen, lange Staus haben sich am Finkenwerder Knoten gebildet.