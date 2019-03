Gesellschaft

11:17 Uhr | 12.03.2019

Stadt und Klinik investieren Millionenbetrag

Asklepios-Neubau in Altona

Der Neubau der Asklepios Klinik in Altona soll Mitte des kommenden Jahrzehnts eines der größten Bauprojekte der Stadt werden. Dies geht aus einem Bericht des Hamburger Abendblatts hervor. Einen dreistelligen Millionenbetrag wollen der Klinikkonzern wie auch die Stadt in das Bauprojekt investieren. Zudem soll im Umfeld der Klinik eine neue Grundschule, weiterführende Schule und neue Erschließungsstraßen gebaut werden. Am 19. März informiert die Stadt über das 30 Hektar große Areal.