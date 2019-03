Blaulicht

06:10 Uhr | 12.03.2019

Zwei Männer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Verkehrsunfall in Billbrook

In der Großmannstraße in Billbrook ist gestern Abend ein Transporter in einem am Straßenrand geparkten Containerauflieger gekracht. Durch den Aufprall drehte sich der Auflieger um 45 Grad, so dass der Transporter eingedrückt wurde. Bei dem Unfall wurden zwei Männer verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Unfall geschah ermittelt nun der Verkehrsunfalldienst der Polizei.