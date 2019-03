Gesellschaft

17:48 Uhr | 11.03.2019

"Verfall wird billigend in Kauf genommen"

Sicherung der Schilleroper nicht veranlasst

Die Sicherung der denkmalgeschützten sog. Schilleroper in St. Pauli ist noch immer nicht von Senat veranlaßt worden. Das geht aus der Antwort auf eine schriftl. Anfrage der Linken - Abgeordneten Heike Sudmann hervor. Damit nehme der Senat, so Sudmann, den Verfall des Gebäudes billigend in Kauf und lasse sich von der Eigenümerin auf der Nase herum tanzen. Eine so genannte Sicherungsverfügung gegen die Eigentümerin der Schilleroper wird seit Oktober 2018 vorbereitet und sollte bereits Anfang des Jahres fertig sein. Darin wird die Eigentümerin aufgefordert unter anderem das Dach des denkmalgeschützten Gebäudes zu sanieren.