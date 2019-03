Gesellschaft

12:12 Uhr | 11.03.2019

Dorothee Martin (SPD) spricht sich dagegen aus

Geplante Friedhof-Maut in Ohlsdorf

In der Hamburger SPD regt sich Widerstand gegen die Pläne von Umweltsenator Jens Kerstan, Grüne, für das Befahren des Ohlsdorfer Friedhofs eine Maut-Gebühr einzuführen. So spricht sich die SPD-Politikerin Dorothee Martin in einen Facebook-Post klar gegen eine solche Gebühr aus. Zwar sei es wichtig das Verkehrsaufkommen zu reduzieren, aber eine Gebühr von 50 Cent sei die falsche Maßnahme. Rund 5.000 Autos passieren täglich den Ohlsdorfer Friedhof. Sei es um Grabstätten zu besuchen, oder als Abkürzung zwischen Ohlsdorf, Wellingsbüttel und Bramfeld.