Stadtgespraech

05:00 Uhr | 11.03.2019

Technikumstellung in den Bezirksämtern

Kundenzentren heute geschlossen

In allen Hamburger Bezirksämtern entfallen heute die Sprechzeiten in den Kundenzentren. Grund dafür seien umfangreiche technische Umstellungsarbeiten. In den kommenden Tagen sei daher mit erhöhtem Kundenaufkommen zu rechnen. Die Behörden raten, dann mehr Zeit für den Besuch in den Einwohnermeldeämtern einzuplanen. Auskünfte über Zuständigkeiten, Gebühren und Öffnungszeiten können weiterhin telefonisch unter der Behördennummer 115 oder im Internet erfragt werden.