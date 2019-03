Sport

16:38 Uhr | 10.03.2019

Stadtderby mit klarem Sieger und vielen Spielunterbrechungen

4:0: HSV gewinnt am Millerntor gegen FC St. Pauli

Klarer Sieger im Stadtderby! Der Hamburger SV hat das Derby beim FC St. Pauli mit 4:0 gewonnen. In der ersten Halbzeit hatte Pierre-Michel Lasogga für den 1:0-Führungstreffer gesorgt (32.). Khaled Narey erhöhte in der zweiten Halbzeit zum 2:0 (53.) In der 61. Spielminute traf Lasogga zum 3:0. Douglas Santos traf nach Vorlage von Gotoku Sakai schließlich zum 4:0 (88.). Während des Spiels hatte es zunächst mehrere kurze Unterbrechungen gegeben, weil Fans beider Vereine Pyrotechnik abbrannten. Kurz vor Ende der Partie bat Schiedsrichter Felix Brych die beiden Teams wegen des Einsatzes von Feuerwerkskörpern durch die Anhänger dann in die Katakomben. Nach fünfminütiger Unterbrechung konnte das Spiel fortgesetzt werden.