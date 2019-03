Stadtgespraech

17:38 Uhr | 08.03.2019

Gleichberechtigung steht im Mittelpunkt der Diskussion

Heute ist internationaler Weltfrauentag

Für die meisten Hamburger ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Doch leider gibt es auch heute im Jahr 2019 noch Bereiche, in denen diese Gleichstellung eben nicht so klar ist. Im Job zum Beispiel verdienen Männer im Schnitt immer noch mehr als Frauen. Es gibt also immer noch gute Gründe für den Internationalen Weltfrauentag. Auch in Hamburg.