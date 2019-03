Gesellschaft

14:39 Uhr | 08.03.2019

Versorgung wird weiter ausgebaut

Krisentelefon für psychisch kranke Menschen

Hamburg richtet ein Krisentelefon für psychisch kranke Menschen ein. Über die Hotline sollen betroffene Personen in akuten Notsituationen schnell Hilfe bekommen und an ausgebildete Fachärzte vermittelt werden. Um die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung weiter auszubauen, ist für Harburg zudem eine regionale Kooperation zwischen Krankenhäusern, Therapeuten und Behörden und sozialpsychiatrischen Diensten geplant. Das Netzwerk soll später in allen Bezirken etabliert werden. Für das Krisentelefon und das neue Netzwerk werden 310.000 Euro zur Verfügung gestellt. Wie die Gesundheitsbehörde gegenüber Hamburg 1 mitteilte, ist die Hotline in den letzten Planungen und wird zeitnah eingerichtet.