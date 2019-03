Politik

14:37 Uhr | 08.03.2019

Protestaktion zum Internationalen Weltfrauentag

Aktivistinnen stürmen Herbertstraße

Protestaktion zum Weltfrauentag: Aktivistinnen der feministischen Femen-Gruppe haben am Vormittag die Barrieren der Herbertstraße abmontiert. Mit nackten Oberkörpern und feministischen Parolen bemalt, machten sich die Frauen an den Eingangstoren zu schaffen und rissen diese ein. Die Aktion dauerte nur wenige Minuten. Nun aber herrscht freie Sicht auf die Herbertstraße, die seit den 1930er-Jahren nur für Männer zugänglich ist. Weltweit machen Aktivistinnen heute auf Missstände in der Geschlechtergleichstellung aufmerksam. Im Fokus stehen Themen wie Frauen in Führungspositionen, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen, sexualisierte Gewalt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch in Hamburg sind zahlreiche Aktionen geplant. Seit 1911 gibt es den Weltfrauentag, schon damals kämpften Aktivistinnen vor allem für soziale und politische Gleichberechtigung.