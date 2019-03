Stadtgespraech

13:31 Uhr | 08.03.2019

Für besseren Klimaschutz

Schüler demonstrieren in Hamburg

Im Rahmen der Fridays for Future-Bewegung, haben Hamburger Schülerinnen und Schüler heute Vormittag an verschiedenen Standorten in der Stadt gegen übermäßigen Auto- und Flugverkehr demonstriert. Ein Teil der Kundgebung fand am Flughafen statt, hier haben die Schüler die Vielflieger mit Plakaten auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht. Auch am kommenden Freitag wollen die Schüler wieder für besseren Klimaschutz auf die Straße gehen.