Stadtgespraech

09:34 Uhr | 08.03.2019

Bezirksämter stellen Technik um

Kundenzentren bleiben am Montag geschlossen

Wer in der kommenden Woche zu einem der Hamburger Bezirksämtern muss, der sollte etwas mehr Zeit einplanen. Da am kommenden Montag, den 11. März die Kundenzentren Bezirksämter geschlossen bleiben, ist an den anderen Tagen deshalb mit einem stärkeren Kundenaufkommen zu rechnen. Der Grund für die Schließung am Montag, ist laut Pressestelle eine Umstellung der Technik.