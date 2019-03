Stadtgespraech

08:18 Uhr | 08.03.2019

Erneuter Passagierzuwachs im Jahr 2018

Kreuzfahrtbranche wächst weiter

Die Kreuzfahrt-Branche kann erneut auf einen Passagierrekord im Jahr 2018 zurückblicken. Das hat der Kreuzfahrtverband Cruise Lines International Association (CLIA) gestern auf der Reisemesse ITB in Berlin bekannt gegeben. Insgesamt 2,26 Mio. Gäste sind im vergangen Jahr an Board eines Kreuzfahrtschiffes unterwegs gewesen. Das entspricht 3,5 Prozent mehr als noch im Jahr 2017. In diesem Jahr werden im Hamburger Hafen rund 216 Anläufe von Kreuzfahrtriesen erwartet.