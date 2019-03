Stadtgespraech

16:45 Uhr | 07.03.2019

16 Kameras: Meist überwachtester Platz in Hamburg

Hansaplatz wird künftig wieder videoüberwacht

Seit Jahren ist der Hansaplatz in St. Georg ein sozialer Brennpunkt. Nun wird dort wieder Videoüberwachung eingeführt. Mit insgesamt 16 Kameras an sechs Masten, wird der Hansaplatz der meist überwachteste Platz in Hamburg werden.