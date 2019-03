Verkehr

14:23 Uhr | 07.03.2019

Der Grund ist die zeitintensive Planung

Ausbau der Radwege zieht sich

Der Ausbau der Radwege in Hamburg geht nicht so zügig voran wie geplant. So wurden im vergangen Jahr nur 32 km Radwege neu gebaut. Das Ziel von 50 km Radwege pro Jahr wurde damit seit 2016 zum dritten mal in Folge verfehlt. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des Grünen-Politikers Martin Bill hervor. Die Verkehrsbehörde begründete das gegenüber Hamburg 1 mit einem zeitintensiveren Planungsbedarf als ursprünglich angenommen. Im vergangenen Jahr wurden 24 Millionen Euro in die Radwege-Infrastruktur investiert, mehr als doppelt so viel wie noch im Jahr 2017.