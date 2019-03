Gesellschaft

14:01 Uhr | 07.03.2019

Stintbestand in Gefahr

Elbvertiefung: BUND fordert Baggerstopp

In einem Brandbrief an die Hamburger Wirtschaftsbehörde fordert der BUND die sofortige Einstellung der Baggerarbeiten in der Elbe westlich von Hamburg. Die Arbeiten zur Freihaltung der Fahrrinne fänden mitten in der Stintsaison statt, in der die in Hamburg beliebten Speisefische die Elbe hochziehen um in Flachwasserzonen wie z.B. vor Wedel zu Laichen. Die Stintbestände sind in den letzten Jahren massiv eingebrochen und sind in diesem Jahr so niedrig wie lange nicht mehr.