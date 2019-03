Gesellschaft

11:08 Uhr | 07.03.2019

45.000 weitere Schülerinnen und Schüler erwartet

Staatliches Schulsystem wird ausgebaut

Hamburgs staatliches Schulsystem wird in den nächsten Jahren massiv ausgebaut. Steigende Schülerzahlen machen den Bau von 30 - 40 neuen Schulen und die Erweiterung bereits existierender Schulen notwendig. Insgesamt sollen ca. 4 Milliarden Euro in den Schulbau investiert werden. Das gab Schulsenator Ties Rabe heute bekannt. Bis zum Jahr 2030 werden 45 tausend zusätzliche Schüler in Hamburg erwartet, dass ist eine Steigerung von ca. 25 Prozent. Gegen den geplanten Ausbau der Max-Brauer-Schule in Altona war es in den letzten Wochen zu massiven Protesten von Eltern und Lehrern gekommen