Gesellschaft

07:57 Uhr | 07.03.2019

Professoren schreiben Brief an Schulsenator

Kritik an neuen Zulassungskriterien

Mehr als 40 Professoren der Universität Hamburg haben in einem offenen Brief an Schulsenator Ties Rabe die neuen Zulassungskriterien für das Referendariat kritisiert. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Danach könne es durch Absolventen, die schon während des Studiums an Schulen gearbeitet haben und somit ihre Chance auf einen Referendariatsplatz verbessern konnten, zu einem Qualitätsverlust in Unterricht und Lehrerbildung kommen. Ties Rabe soll die Vorwürfe hingegen zurückgewiesen haben. Die neuen Zulassungskriterien sind im Januar dieses Jahres erstmals angewendet worden.