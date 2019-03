Blaulicht

07:48 Uhr | 07.03.2019

80 Einsatzkräfte vor Ort

Feuer in Lager ausgebrochen

In Rothenburgsort ist in der vergangenen Nacht ein Feuer in einem Lager ausgebrochen. Laut Medienberichten war auch eine angrenzende Halle durch die Flammen in Gefahr. Die Feuerwehr ist derzeit mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz soll noch bis in den Vormittag dauern. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.