Gesellschaft

14:52 Uhr | 06.03.2019

ver.di erwägt Streik des Bodenpersonals noch in den Ferien

Erneute Streiks am Hamburger Flughafen möglich

Die Gewerkschaft ver.di droht mit neuen Streiks am Hamburg Airport Helmut Schmidt. Diese sollen aller Voraussicht nach noch in den laufenden Ferien stattfinden. Grund sind die ergebnislosen Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal gestern. Die Fronten verhärten sich immer weiter. Ver.di fordert eine Lohnerhöhung von 275 Euro pro Monat und eine Erhöhung der Zeitzuschläge für die knapp 1000 Beschäftigten. Die Arbeitgeberseite hatte eine Lohnerhöhung um 7 Prozent angeboten, das reichte der Gewerkschaft aber nicht. „Ver.di geht es einzig und allein um die größtmögliche Eskalation“. Anfang Februar hatte bereits ein ganztägiger Streik den Flughafen lahmgelegt. Mitten in der Ferienzeit wären die Folgen jetzt noch fataler.