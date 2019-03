Stadtgespraech

19:23 Uhr | 05.03.2019

Nach Lucky-Shot bei den Towers

Gewinner erhält die 13.000 Euro Siegprämie

Gute Nachrichten von den Hamburg-Towers: Der Gewinner, dem am Sonntag der Lucky Shot gelungen ist, bekommt die 13.000 Euro Siegprämie ausgezahlt. Das haben die Hamburg Towers am Dienstag bekannt gegeben. Der glückliche Gewinner soll den Scheck in der kommenden Woche überreicht bekommen. Der Zuschauer hatte am vergangenen Spieltag im Rahmen eines Gewinnspiels den Basketball in den 15 Meter entfernten Korb geworfen. Das war bis dahin noch keinem Zuschauer in der Vereinsgeschichte gelungen.