Stadtgespraech

17:41 Uhr | 05.03.2019

Wegen Diskriminierung von Minderheiten

Hamburger Kita mit Kostüm-Verbot an Fasching

Bei einer Karnevalssitzung sorgte die Parteivorsitzende der CDU Annegret Kramp-Karrenbauer vergangene Woche bundesweit für Aufsehen. Mit Witzen über das dritte Geschlecht entfachte die Saarländerin eine Debatte darüber was an Karneval erlaubt ist und was nicht. Eine Hamburger Kita in Ottensen beantwortete die Frage bei der Kostümwahl an Fasching. Deshalb fehlten bei der gestrigen Feier einige beliebte Verkleidungsschlager.