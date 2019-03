Stadtgespraech

13:40 Uhr | 05.03.2019

Stephan Triebe aus "Himmel und Erde"

Hamburger Florist wird vierter bei WM

Der Hamburger Florist Stephan Triebe hat bei der Weltmeisterschaft der Floristen in den USA den vierten Platz erreicht. Der 30-Jährige war 2016 bereits deutscher Meister geworden. Bei der Philadelphia Flower Show im US-Bundesstaat Pennsylvania erreichte Triebe nun den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Triebe arbeitet in Hamburg im Blumengeschäft „Himmel und Erde“ auf der Uhlenhorst. Die Floristen-Weltmeisterschaft wird alle fünf Jahre in einem anderen Land ausgetragen.