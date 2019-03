Gesellschaft

13:14 Uhr | 05.03.2019

Zahl der Einbürgerungsanträge in Hamburg gestiegen

Nach Brexit-Referendum

Die Zahl der Einbürgerungen von Briten in Hamburg ist stark gestiegen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der FDP hervor. Hintergrund ist der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU. So wurden seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 mehr als 1000 Einbürgerungsanträge in Hamburg gestellt. Im Vergleich, vor 2016 waren es rund 30 bis 50 Einbürgerungen pro Jahr. Derzeit haben rund 6600 Menschen mit britischer Staatsangehörigkeit ihren Hauptwohnsitz in Hamburg. Großbritannien liegt aktuell auf Platz fünf der häufigsten Herkunftsländer für Einbürgerungen in der Hansestadt.