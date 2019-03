Blaulicht

17:32 Uhr | 04.03.2019

In Winterhude und Eimsbüttel

Zahl der Radfahrunfälle gestiegen

In Winterhude und Eimsbüttel ist das Fahrradfahren so gefährlich wie nirgendwo sonst in Hamburg. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage vom CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Thering hervor. In Winterhude hat es im vergangenen Jahr 150 und in Eimsbüttel 130 Unfälle mit Fahrradfahren gegeben. An der Barmbeker Straße und am Eppendorfer Weg passieren die meisten Kollisionen. Rahlstedt liegt mit 103 Unfällen auf dem dritten Platz. Insgesamt stieg die Zahl der Unfälle mit Radfahrern um acht Prozent. Der Senat führt die Steigerung der Zahl auf die Zunahme des Radverkehrs in dem heißen Sommer 2018 zurück.