Stadtgespraech

13:03 Uhr | 04.03.2019

Bei Karl-May-Spielen am Kalkberg

Alexander Klaws ist der neue Winnetou

Der ehemalige Old-Shatterhand Schauspieler Alexander Klaws wird der neue Winnetou bei den Karl-May-Spielen in der kommenden Saison. Klaws wird vom 29. Juni bis zum 8. September am Kalkberg in Bad Segeberg zu sehen sein. Neben ihm spielen unter anderem Model Larissa Marolt und GZSZ-Schauspieler Raul Richter. Klaws folgt in der Rolle des Winnetou auf Jan Sosniok, der im vergangenen Jahr nach sechs Spielzeiten aufgehört hatte.