07:36 Uhr | 04.03.2019

Tarifabschluss auch für Beamte übernommen

Tarifeinigung: Acht Prozent mehr Lohn

Nach der Tarifeinigung in der Nacht zu Sonntag sollen die etwa 30.000 Hamburger Angestellten der Stadt Hamburg bis zum Jahr 2021 acht Prozent mehr Lohn bekommen. Laut Medienberichten werde der Tarifabschluss in Hamburg auch für die etwa 40.000 Beamten in der Stadt übernommen. Noch in diesem Jahr sollen die Gehälter in einem Gesamtvolumen von 3,2 Prozent steigen. Eine offizielle Unterzeichnung der Tarifeinigung ist für April dieses Jahres geplant.