14:16 Uhr | 03.03.2019

Vor dem Spiel gegen Fürth

Hannes Wolf zur abgegebenen Tabellenführung

Nachdem der 1. FC Köln unter der Woche das Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue gewonnen hatte, hat der HSV die Tabellenführung in der 2 Bundesliga abgeben müssen. Außerdem haben am Wochenende mit dem FC St. Pauli und Union Berlin zwei Mitstreiter im Aufstiegsrennen 3 Punkte geholt - es spitzt sich an der Tabellenführung also zu. Umso wichtiger für Hannes Wolf, dass er mit seinem Team am Montag gegen Greuther Fürth gewinnt.