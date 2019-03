Stadtgespraech

14:13 Uhr | 02.03.2019

HPA weist Pläne zurück

Freibad auf der Elbe

Die Hamburg Port Authority hat die Plänen eines Freibad-Pontons in Steinwerder auf der Elbe gegenüber Hamburg 1 zurückgewiesen. So wird ein Freibad auf der Elbe nicht in betracht gezogen, da es sich durch die vorbeifahrenden Schiffe und die dadurch entstehenden Strömungen um Lebensgefahr handle. In den Seitenarmen der Elbe hingegen wäre ein solches Bad realisierbar. Das Architektenbüro RBA hatte Anfang der Woche die Pläne vorgestellt.