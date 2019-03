Stadtgespraech

15:16 Uhr | 01.03.2019

Junger Tiger zieht nach Japan

Abschiedsfeier für Amurtiger Mischka

Schnee, Eis, ein Spielball und sogar eine Eistorte. Auf die Tigerfamilie im Tierpark Hagenbeck wartete zum Start der Skiferien hier in Hamburg eine winterliche Überraschung. Und nicht nur das, Jungtier Mischka wurde heute auch noch verabschiedet. Deshalb richteten die Tierpfleger in dem Gehege ein Festmahl an. Der waschechte Hamburger Kater wird den Tierpark in den kommenden Wochen verlassen und sein neues Revier in Japan beziehen. Er folgt damit seinem Bruder Vitali, der bereits im Dezember in Schottland sein neues zu Hause gefunden hat. Dass die Jungtiere bereits zwei Jahre nach der Geburt weitergegeben werden, ist nicht ungewöhnlich. Wann genau Mischka das Gehege verlassen wird, hängt ganz vom Bau seiner Transportbox ab. Klar ist dennoch: Eine der letzten Chancen den Sibirischen Tiger zu beobachten, haben die Zoobesucher in den bevorstehenden Winterferien.