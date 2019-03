Stadtgespraech

14:27 Uhr | 01.03.2019

München löst die Hansestadt als Spitzenreiter ab

Hotelpreise in Hamburg gesunken

Die Hotelpreise in Hamburg sind überraschend gesunken und sind somit nicht mehr die teuersten der gesamten Republik. Laut einer Studie der Immobiliengesellschaft Engel und Völkers, hat Hamburg den Spitzenplatz 2018 an München abgegeben. Das liegt unter Anderem an der exorbitanten Steigung der Übernachtungen in München im Vergleich zu unserer Hansestadt.