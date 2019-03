Verkehr

14:21 Uhr | 01.03.2019

Autofahrer müssen sich auf Staus einstellen

A7 wieder voll gesperrt

Auf Grund der Fahrspurerweiterung wird die A7 Richtung Norden am Sonnabend den 09. März voll gesperrt. Betroffen sind die Anschlussstellen Heimfeld und Bahrenfeld, in Richtung Norden und in Richtung Süden zwischen Volkspark und Hausbruch. Von 22Uhr am Sonnabend bis Sonntag 9Uhr werden diese Streckenabschnitte nicht befahrbar sein.