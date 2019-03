Stadtgespraech

11:53 Uhr | 01.03.2019

Erzieherinnen und Erzieher werden gesucht

Arbeitslosenzahlen im Februar gesunken

Die Arbeitslosenzahlen in Hamburg sind so niedrig wie seit 26 Jahren nicht mehr. Das ergaben die aktuellen Arbeitsmarktzahlen, die die Agentur für Arbeit heute bekannt gemacht hat. Knapp 65.000 Menschen sind derzeit in Hamburg ohne Job. Freie Stellen gibt es aber dennoch: Besonders Erzieherinnen und Erzieher werden händerringend gesucht!