Blaulicht

09:30 Uhr | 01.03.2019

Polizei schließt "Stein-Bar"

Erfolgreiche Drogen-Razzia in St. Georg

Am Donnerstagabend haben Polizisten, im Zuge einer Razzia gegen Drogendealer in Hamburg, die „Stein Bar“ in St. Georg durchsucht. Dort soll es in der Vergangenheit immer wieder zu Drogengeschäften im großen Stil gekommen sein. Gäste und Personal wurden kontrolliert, der Betreiber und ein Gast in Handschellen gelegt und festgenommen. Nachdem die Polizei die Bar mit Unterstützung eines Drogenspürhundes durchsucht hatte, wurde die Kneipe geschlossen.