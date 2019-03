Blaulicht

09:05 Uhr | 01.03.2019

Feuerwehr kann Schlimmstes verhindern

Haus in Krempe brennt zum dritten Mal

Gestern Abend war in einem leerstehenden Haus im Schleswig-Holsteinischen Krempe, ein Feuer ausgebrochen. Zeugen wollen beobachtet haben, wie zwei Männer einen Molotowcocktail in das Gebäude warfen. Das Haus steht seit einiger Zeit zum Verkauf, es ist bereits der dritte Brand, den die Feuerwehr in diesem Gebäude bekämpfen musste. Ein Übergreifen der Flammen auf die bewohnten Nachbarhäuser konnte die Feuerwehr aber zum Glück verhindern.