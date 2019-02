Stadtgespraech

18:38 Uhr | 28.02.2019

Problematische Lebensumstände für Obdachlose in Hamburg

Trauerfeier für verstorbene Obdachlose

Auf einer Trauerfeier in Altona ist heute zwei kürzlich verstorbenen Obdachlosen gedacht worden. Pastor Torsten Morche sowie die Hilfseinrichtung „CaFee mit Herz“ hatten dazu eingeladen, den zwei Männern in der St. Trinitates Kirche die letzte Ehre zu erweisen. Dadurch soll auf die problematischen Lebensumstände für Obdachlose in Hamburg aufmerksam gemacht werden. Einige Weggefährten, darunter andere obdachlose Menschen, nahmen die Gelegenheit wahr, die Verstorbenen zu betrauern.