16:36 Uhr | 28.02.2019

Towers wollen Playoff-Teilnahme sichern

Noch ein Sieg bis zu den Playoffs

Die Basketballer der Hamburg Towers haben ein großes Ziel: den Aufstieg in die erste Bundesliga. Aber erst mal müssen sie sich für die Playoffs qualifizieren. Am kommenden Wochnende haben sie dazu doppelte Chance. Den Elbkorbjägern fehlt nämlich nur noch ein Sieg zur sicheren Qualifikation. Die erste Chance gibt as am Freitagabend beim Auswärtsspiel auf Schalke, die nächste bereits am Sonntag, zuhause gegen die Artland Dragons.