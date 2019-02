Blaulicht

14:12 Uhr | 28.02.2019

Kriminaltechniker bis in die Mittagsstunden im Tathaus

Spurensuche im Fall des ermordeten Apothekers

Im Fall des ermordeten Apothekers in Harburg hat die Polizei heute erneut nach Spuren gesucht. Kriminaltechniker rückten an und untersuchten erneut das Tathaus. Noch immer sucht die Polizei Zeugen, die am Tattag oder danach besondere Beobachtungen gemacht haben. Am 15.01.19 war der 48-jährige Apotheker in seinem leer stehenden Haus in der Lüneburger Straße gegenüber seiner Apotheke brutal erschlagen worden.