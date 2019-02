Blaulicht

11:50 Uhr | 28.02.2019

Mehr als 1.000 Anwohner sind betroffen

Fliegerbombe in Winterhude erfolgreich entschärft

+++ UPDATE +++

Die Feuerwehr Hamburg hat die Fliegerbombe erfolgreich entschärft!

In der Klärchenstraße in Winterhude ist am Morgen bei Bauarbeiten eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ein Sperrradius von 150 Metern und ein Warnradius von 400 Metern wird errichtet. Wie viele Anwohner betroffen sind ist noch unklar. Im Bezirksamt Nord an der Kümmelstraße wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Rund um die Sierichichstraße und Maria-Louisen-Straße wird der Verkehr gesperrt.