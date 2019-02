Blaulicht

06:08 Uhr | 28.02.2019

El Motassadeq erhielt das Geld bei seiner Abschiebung

Justiz-Fehler: 7000 Euro für Terrorhelfer

Im Fall des Marokkaners El Motassadeq, der wegen Beihilfe zu den Anschlägen vom 11. September verurteilt worden war, ist der Justiz offenbar ein Fehler unterlaufen. Wie der Spiegel berichtet, wurden dem 44-Jährigen am Tag seiner Abschiebung 7000 Euro Bargeld von seinem Häftlingskonto ausgezahlt. Nach EU-Verordnung hätte er das Geld, aufgrund seiner Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida, allerdings niemals erhalten dürfen. Der Mann hatte in Hamburg eine 15-jährige Haftstrafe wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 246 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verbüßt. Im Oktober vergangenen Jahres wurde er dann nach Marokko abgeschoben .