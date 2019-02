Gesellschaft

18:36 Uhr | 27.02.2019

Tipps für den verfrühten Heuschnupfen

Warme Temperaturen sorgen für Pollenflug

Und wir kommen zu einem schöneren Thema. Das Hamburger Wetter lässt uns aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommen. Ganz viel Sonne, blauer Himmel und rekordverdächtige Temperaturen. Mit Höchstwerten von 17 Grad fühlt es sich so an als sei der Frühling nun wirklich angekommen. Für die einen schön für die anderen Quälerei. Denn durch die frühen warmen Temperaturen geht jetzt tatsächlich auch schon der Pollenflug los. Hausärztin Dr. Corinna Koós hat Tipps, was sie gegen den verfrühten Pollenflug tun können.