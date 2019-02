Verkehr

16:23 Uhr | 27.02.2019

Deckel der Oströhre fertiggestellt

A7- Deckel in Schnelsen

Es ist ein weitere Meilenstein für Hamburgs Verkehrspolitik. Der Rohbau der Oströhre am A7-Lärmschutzdeckel in Schnelsen ist fertig. In den kommenden Wochen wird dann die Verkehrs- und Betriebstechnische Ausstattung eingebaut. Im November sollen die ersten Fahrzeuge durch den 550-Meter langen Tunnel fahren.