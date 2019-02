Blaulicht

11:08 Uhr | 27.02.2019

Privatfeier endet in Großeinsatz der Polizei

15 Festnahmen in Lohbrügge

In Lohbrügge ist eine Privatfeier gestern Abend in einem Großeinsatz der Polizei geendet. Zwei Personengruppen waren auf der Feier im Reinbeker Redder in Gerangel geraten, worauf eine Person mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei. Insgesamt konnten 16 Personen vorläufig festgenommen werden, einer davon war mit einer Schreckschusspistole bewaffnet. In der Nähe des Tatortes konnte die Polizei Hülsen sicherstellen. Das LKA Bergedorf hat die Ermittlungen übernommen.