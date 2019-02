Politik

09:05 Uhr | 27.02.2019

Gleiche Anmelder wie bei den "Anti-Merkel-Demos"

Erneut rechte Demonstrationen geplant

Ab April könnte es erneut Demonstrationen von Rechtsextremen in Hamburg geben. Nach Informationen von NDR 90,3 wurde eine Facebook-Gruppe eröffnet, in der eine Kundgebung am Gänsemarkt geplant wird. Die Anmelder sollen die selben Personen sein, die auch die Anti-Merkel-Demonstrationen organisiert hatten.