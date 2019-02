Blaulicht

07:14 Uhr | 27.02.2019

Nach der Messer-Attacke in einem Bus

61-Jähriger muss in Psychiatrie

Der 61-jährige Mann, der im vergangenen Juli eine Frau mit einem Messer in einem Bus attackiert hatte, wird in eine Psychiatrie eingewiesen. Das beschloss das Hanseatische Oberlandesgericht am Dienstag. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann, der zur Tatzeit wohnungslos und alkoholisiert war, schuldunfähig sei. So ginge das Gericht von einer schweren psychischen Erkrankung und einem paranoiden Syndrom des Mannes aus. Er ist wegen versuchten Mordes sowie schwerer und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.