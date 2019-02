Blaulicht

09:52 Uhr | 26.02.2019

Fünf Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Sondereinheiten stürmen Wohnungen

Sondereinheiten der Polizei haben am Morgen zwei Wohnungen über dem Einkaufszentrum am Schreyerring in Steilshoop durchsucht. Wie die Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte, wurden dabei fünf Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein Mann soll verletzt worden sein, als die Einsatzkräfte eine Tür auframmten. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit Betäubungsmittel-Delikten.