06:45 Uhr | 26.02.2019

Stimmenverlust für die SPD - Stimmengewinn für die Grünen

Rot-Grün bei Sonntagsfrage weiterhin vorne

Rund ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl hat die Hamburger SPD deutlich an Zustimmung verloren. So ergibt eine Infratest-Dimap Umfrage, die der NDR in Auftrag gab, dass die Partei derzeit bei rund 31 Prozent liegen würde. Das entspricht weitaus mehr Zustimmung als auf Bundesebene, im Vergleich zur letzten Bürgerschaftswahl aber einem Minus von fast 15 Punkten. Die aktuelle Rot-Grüne Koalition läge mit fast 53 Prozent noch immer vorn. Für die Grünen bedeute das einen Stimmenzuwachs von rund 10 Punkten, auf 22 Prozent der Wählerstimmen